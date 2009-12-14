Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 12: Folge 192
43 Min.Folge vom 14.12.2009Ab 6
Alisa kann nicht glauben, dass Christian Gabi per SMS gebeten hat zu bleiben. Doch Olivers Intrigenplan scheint aufzugehen, als Alisa Christian in Gabis Armen findet. Zutiefst verletzt trennt sich Alisa von Christian. Oskar lässt Liliana eine Beinah-Blamage in der Firma erleben, um ihr einreden zu können, dass sie sich eine Auszeit gönnen sollte. Tamara muss einsehen, dass Paul nie vorhatte, mit ihr zu dem Konzert zu gehen. Jonas veranstaltet eine unerlaubte Spontan-Feier in der Firma und wird dafür von Karl ermahnt, von Liliana aber mit Nachsicht behandelt.
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick