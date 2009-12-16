Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 194

TelenovelaStaffel 13Folge 14vom 16.12.2009
43 Min.Folge vom 16.12.2009Ab 6

Alisa erteilt Christian eine Absage, auch wenn es ihr das Herz bricht. Christian versucht weiter, sie zu überzeugen, dass sein vermeintlicher Betrug in Wirklichkeit eine miese Inszenierung von Oliver war. Oskar versucht vergeblich, Horsts Vertrauten General Genet auf seine Seite zu ziehen. Kann er verhindern, dass Genet die brisante Akte über Lilianas Vergangenheit an Christian übergibt? Unterdessen tauchen bei Familie Lenz drei sonderbare Fremde aus Südamerika auf, die überall in Schönroda nach dem "Chodler" suchen.

