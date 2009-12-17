Zum Inhalt springenBarrierefrei
TelenovelaStaffel 13Folge 15vom 17.12.2009
Für Alisa und Christian wird die gemeinsame Arbeit immer unerträglicher. Da kommt Christian ein Angebot seines alten Arbeitgebers in Kanada gerade recht. Christian nimmt von Alisa und Schönroda Abschied - vielleicht für immer. Nachdem Oskar Oliver gezwungenermaßen in seine Machenschaften gegen Liliana eingeweiht hat, belauern Oskar und Oliver sich gegenseitig. Oliver hat Oskar jetzt in der Hand, aber der weiß sich zu helfen. Familie Lenz hingegen kommt endlich dahinter, was die südamerikanischen Gäste zu ihnen gelockt hat.

