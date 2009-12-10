Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 190

TelenovelaStaffel 13Folge 10vom 10.12.2009
Folge 190

Folge 190Jetzt kostenlos streamen

Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 10: Folge 190

42 Min.Folge vom 10.12.2009Ab 6

Oliver gelingt es, sich in einfühlsamen Gesprächen Alisas Vertrauen zu erschleichen, während Oskar Liliana glauben lässt, dass der ins Koma gefallene Horst Lilianas Geheimnis preisgeben wollte. Um seine Spuren zu verwischen, versucht Oskar, Horst umzubringen Jonas überrascht Dana mit einer ungewöhnlichen Liebeserklärung. Robert und Conny verabreden sich mit vielen Hindernissen zu einem erneuten Treffen.

