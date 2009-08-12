Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 106

TelenovelaStaffel 8Folge 1vom 12.08.2009
Folge vom 12.08.2009

Genau wie Alisa leidet auch Christian unter den Zerwürfnissen in seiner Familie. Dennoch lässt er Ellen abblitzen, als diese ihn drängt, einen Schritt auf seinen Vater zuzugehen. Tamara dagegen unternimmt einen Versuch, ihre Eltern wieder zu versöhnen. Derweil versucht Conny mit allen Mitteln, Caro hinzuhalten, um Oskars Vaterschaft weiter zu verheimlichen. Dabei macht sie ihre Rechnung allerdings ohne Caro, die weiterhin davon träumt, ein luxuriöses Leben als legitime Castellhoff-Tochter zu führen.

