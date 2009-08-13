Zum Inhalt springenBarrierefrei
TelenovelaStaffel 8Folge 2vom 13.08.2009
43 Min.Folge vom 13.08.2009Ab 6

Alisa ist tief verletzt, nachdem sie von Christian erfahren hat, dass ihre Adoptiveltern sie wochenlang belogen haben. Gudrun und Karl hoffen vergeblich auf ein versöhnendes Gespräch. Als es schließlich zur Aussprache kommt und Gudrun noch immer keine Reue zeigt, zieht Alisa die Konsequenzen. Christian ist zunehmend genervt von Ellens kaltherziger und manipulativer Art. Die anhaltenden Meinungsverschiedenheiten des Paares münden schließlich in einem ernsten Streit. Oskar hingegen will nicht glauben, dass er Caros Vater sein könnte. Doch er muss erkennen, dass das sehr wohl möglich ist.

