Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 15: Folge 120
Nachdem Gudrun erfahren hat, dass Alisa sie nicht bei ihrer Trauung dabei haben will, versucht sie erneut, sich Alisa anzunähern, indem sie Alisa bittet, ihr altes Brautkleid zu tragen. Alisa verhält sich weiter distanziert, doch bittet Karl um Mithilfe bei dem Auftrag für Juwelier Strömer. Als Christian Ellen eine klare Absage erteilt, entscheidet sich diese für die Flucht. Doch Ellens Vorhaben, sich das gesamte Schwarzgeld aus dem Teeland Waffengeschäft unter den Nagel zu reißen, wird von Oskar durchkreuzt. Als Ludwig jedoch von den illegalen Waffengeschäften erfährt und daraufhin selbst die Ermittlungen anstößt, sitzt Oskar plötzlich in der Falle. Jonas erringt unterdessen Danas Anerkennung, als er den Verkauf ihrer Fotos an die Klatschpresse selbstbewusst vereitelt.
