Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 3: Folge 108
Obwohl es ihr sehr schwer fällt, ist Alisa nicht bereit, sich mit ihren Eltern zu versöhnen. Auch ein Gespräch mit Jonas ändert daran nichts. Stattdessen will sich Alisa ganz auf ihre Beziehung mit Paul konzentrieren. Die Krise zwischen Christian und Ellen verschärft sich zusehends, und Christian spürt immer mehr, wie weit er sich emotional von Ellen entfernt hat. Er überdenkt seine Ehe und fällt schließlich einen folgenschweren Entschluss. Oskar hingegen muss der Tatsache ins Auge sehen, dass er tatsächlich Vater einer erwachsenen Tochter ist. Um Ludwigs Wohlwollen nicht aufs Spiel zu setzen, arrangiert er sich mit der Situation und beschließt, damit auf seine Art umzugehen.
