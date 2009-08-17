Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 4: Folge 109
43 Min.Folge vom 17.08.2009Ab 6
Alisa ist bereit, doch wieder auf ihre Adoptiveltern zuzugehen, weil ihr durch Paul vor Augen gehalten wird, dass sie nur diese eine Familie hat. Doch die angestrebte Versöhnung endet im Desaster. Während Ellen die Trennung von Christian nicht akzeptieren kann, wendet Christian sich voller Energie einem Neuanfang zu. Caro hingegen ist verletzt, dass Oskar sich weiterhin weigert, sie offiziell als Tochter anzuerkennen. In den Verhandlungen um ein Schweigegeld, das Oskar ihr zahlen will, zeigt sie ihm, dass sie genau weiß, was sie will.
