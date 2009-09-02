Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 1: Folge 121
42 Min.Folge vom 02.09.2009Ab 6
Alisa stellt mit Karls Hilfe den Auftrag des Juweliers fertig, weist aber ein Versöhnungsangebot ihrer Mutter zurück. Beim spontanen Walzertanz mit Paul überkommen sie plötzlich romantische Erinnerungen an Christian. Caro bringt den Schwarzgeldkoffer für Oskar in Sicherheit und trickst Ellen aus. Deren Fluchtpläne scheitern erneut. Christian, der weiterhin in der Pumpenkammer gefangen gehalten wird und sich hilflos seinem Schicksal ausgesetzt sieht, drängt sie zur Aufgabe. Tamara muss hilflos akzeptieren, dass sie ihren Vater nicht retten kann. Verzweifelt bittet sie ihn, die ihm verbleibende Zeit ausschließlich seiner Familie zu widmen.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick