Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 9: Folge 129
Alisa trennt sich von Paul, der ihr aber nicht glauben will, dass sie nicht mit Christian zusammen ist. Als er wütend auf seinen Freund zugeht, muss er feststellen, dass Christian tatsächlich nichts mit der Trennung zu tun hat. Indes gibt Alisa vor Betty zu, wie verletzt sie von Christians Verhalten ist und dass sie nicht weiß, ob sie sich jemals wieder auf ihn einlassen können wird. Caro kümmert sich um die Presse für den bevorstehenden Kundenempfang der Firma und nutzt die Gelegenheit, um publik zu machen, dass sie Oskars Tochter ist. Ludwig pflanzt gemeinsam mit seinen Kindern einen Baum im Garten der Villa. Als Tamara die Unternehmung filmt, kommt Ludwig auf die Idee, für seine Familie eine Abschiedsbotschaft auf Video aufzunehmen, was Oskar nicht verborgen bleibt.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick