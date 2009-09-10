Zum Inhalt springenBarrierefrei
Telenovela Staffel 9 Folge 6 vom 10.09.2009
Folge vom 10.09.2009

Alisa versucht nach Christians Liebesgeständnis vergeblich, ihre wieder aufkeimenden Gefühle für ihn zu unterdrücken und zu ihrer Entscheidung für Paul zu stehen. Christian kämpft unterdessen mit den Nachwirkungen seiner Gefangenschaft und tröstet sich mit einer Liebschaft - genau in dem Moment, als Alisa ihm ihre Liebe gestehen möchte. Unterdessen hat Caro beschlossen, jetzt endgültig eine Castellhoff zu werden. In ihrer Verzweiflung wendet sie sich hilfesuchend an Ludwig.

