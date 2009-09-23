Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 135

TelenovelaStaffel 9Folge 15vom 23.09.2009
Folge 135

Folge 135Jetzt kostenlos streamen

Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 15: Folge 135

43 Min.Folge vom 23.09.2009Ab 6

Alisa ermutigt Liliana, ihre Trauer um Ludwig zuzulassen, während Christians Verdacht gegen Oskar angesichts des verräterischen Schuhabdrucks wieder auflebt. Gemeinsam mit Horst besorgt Christian sich die Aufnahmen der Überwachungskamera über dem Pool. Als sich diese Spur als Sackgasse erweist, beschließt Christian, Dana direkt mit seinem Verdacht zu konfrontieren. Conny erntet für ihren Kummer mit Bernhardt von Caro kein Verständnis. Einsam betrauert sie das Zerbrechen ihrer Familie, während Bernhardt Trost im Alkohol sucht. Betty und Robert streiten um den richtigen Umgang mit Roberts Liebeskummer. Erst Alisas Einschreiten führt einen Kompromiss herbei, der den WG-Frieden wiederherstellt. Karl lehnt es ab, jemals wieder für die Castellhoffs zu arbeiten. Doch auf dem Arbeitsamt lässt man ihm keine andere Wahl.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Alisa - Folge deinem Herzen
Telenovela
Alisa - Folge deinem Herzen

Alisa - Folge deinem Herzen

Alle 16 Staffeln und Folgen