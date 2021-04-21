Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Amore unter Palmen

Episode 1

ATVStaffel 3Folge 1vom 21.04.2021
Episode 1

Episode 1Jetzt kostenlos streamen

Amore unter Palmen

Folge 1: Episode 1

49 Min.Folge vom 21.04.2021Ab 12

Harry will der Kenianerin Loise in Tansania einen Antrag machen. Vorher steht jedoch erst mal ein Junggesellenabschied für den Österreicher an - und da lässt es Harry ganz schön krachen ... Die Wienerin Uschi hat sich im Netz in den Senegalesen Oumar verliebt und will ihn nun endlich in seiner Heimat treffen. Doch meint er es auch ernst mit ihr? Die Auswanderin Ella träumt auf Jamaika von einer Zukunft mit dem Musiker Zephy. Doch die Beziehung der beiden ist kompliziert ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Amore unter Palmen
ATV
Amore unter Palmen

Amore unter Palmen

Alle 7 Staffeln und Folgen