Amore unter Palmen
Folge 1: Episode 1
49 Min.Folge vom 21.04.2021Ab 12
Harry will der Kenianerin Loise in Tansania einen Antrag machen. Vorher steht jedoch erst mal ein Junggesellenabschied für den Österreicher an - und da lässt es Harry ganz schön krachen ... Die Wienerin Uschi hat sich im Netz in den Senegalesen Oumar verliebt und will ihn nun endlich in seiner Heimat treffen. Doch meint er es auch ernst mit ihr? Die Auswanderin Ella träumt auf Jamaika von einer Zukunft mit dem Musiker Zephy. Doch die Beziehung der beiden ist kompliziert ...
