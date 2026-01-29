Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVStaffel 3Folge 5
48 Min.Ab 12

Harry weiß, dass Loise auf sportliche Männer steht. Auf dem Harttennisplatz will er der Kenianerin nun seine Fitness beweisen. Ob das gelingt? Im Senegal ist die Stimmung getrübt. Uschi ist verliebt und will Oumzy in ihre Heimat holen. Doch die Bürokratie macht den beiden einen Strich durch die Rechnung. Auf Jamaika steht unterdessen Ellas Auftritt mit Zephy an. Jetzt muss die Österreicherin beweisen, dass eine echte Dancehall-Queen in ihr steckt.

ATV
