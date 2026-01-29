Amore unter Palmen
Folge 3: Episode 3
48 Min.Ab 12
Passen Harry und Loise wirklich zusammen? Die beiden haben sich gerade erst im wirklichen Leben kennengelernt und schon gibt es Spannungen. Auch bei Uschi im Senegal herrscht Gefühlschaos. Sie trifft endlich ihren Oumzy und ist schwer verliebt. Doch eine Sache macht Uschi zu schaffen: Oumzy möchte sie einfach nicht zu sich nach Hause einladen. Auch Ella in Jamaika ist unglücklich: Sie will endlich wissen, wie Zephy zu ihr steht. Dieser weicht jedoch ihren Fragen aus.
