Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Amore unter Palmen

Episode 2

ATVStaffel 3Folge 2vom 21.04.2021
Episode 2

Episode 2Jetzt kostenlos streamen

Amore unter Palmen

Folge 2: Episode 2

48 Min.Folge vom 21.04.2021Ab 12

Harry ist nach Tansania gereist, um Loise um ihre Hand zu bitten. Doch wie wird die Kenianerin auf seinen Heiratsantrag reagieren? Und was wird ihre Familie von dem Österreicher halten? In Jamaika will die Salzburgerin Ella ihre Flamme Zephy mit einem neuen Look überraschen. Sie ist dem Musiker und Frauenschwarm gänzlich verfallen. Uschi aus Wien ist inzwischen nach Senegal zu ihrem Schwarm Oumar gereist. Ein erstes Treffen steht an. Doch leider kommt alles anders, als erwartet.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Amore unter Palmen
ATV
Amore unter Palmen

Amore unter Palmen

Alle 7 Staffeln und Folgen