Amore unter Palmen
Folge 2: Episode 2
48 Min.Folge vom 21.04.2021Ab 12
Harry ist nach Tansania gereist, um Loise um ihre Hand zu bitten. Doch wie wird die Kenianerin auf seinen Heiratsantrag reagieren? Und was wird ihre Familie von dem Österreicher halten? In Jamaika will die Salzburgerin Ella ihre Flamme Zephy mit einem neuen Look überraschen. Sie ist dem Musiker und Frauenschwarm gänzlich verfallen. Uschi aus Wien ist inzwischen nach Senegal zu ihrem Schwarm Oumar gereist. Ein erstes Treffen steht an. Doch leider kommt alles anders, als erwartet.
