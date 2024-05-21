Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 10vom 21.05.2024
43 Min.Folge vom 21.05.2024Ab 12

Im August 2015 kommt es in Florida zu einem schrecklichen Doppelmord: James Colley verwüstet das Haus seiner Ex-Frau Amanda und schießt anschließend um sich. Er tötet die Mutter seiner Kinder und eine ihrer Freundinnen. Zwei weitere Personen werden verletzt. Der Schütze flieht vom Tatort und wird schließlich von der Polizei gefasst und vor Gericht gebracht.

