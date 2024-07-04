Angeklagt: Mörder vor Gericht
Folge 3: Die tote Mennonitin
43 Min.Folge vom 04.07.2024Ab 12
Ein Camper stößt in einem Nationalpark in Arizona auf die Leiche der 27-jährigen Sasha Krause. Die junge Lehrerin ist Teil der Mennoniten-Gemeinschaft in New Mexico und wird seit Wochen vermisst. Die Ermittler stehen zunächst vor einem Rätsel, doch schließlich nehmen sie den 22-jährigen Mark Gooch ins Visier ...
