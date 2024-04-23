Angeklagt: Mörder vor Gericht
Folge 1: Tod in den Flammen
43 Min.Folge vom 23.04.2024Ab 12
In einer Gemeinde in Ohio wird das Haus einer Familie in Brand gesteckt, wodurch alle Mitglieder tragisch ums Leben kommen. In einem anderen Feuer in der gleichen Gegend stirbt ein älteres Paar. Die Polizei begibt sich auf die Suche nach einem Brandstifter, doch ihr einziger Anhaltspunkt ist ein unscharfes Überwachungsvideo, das eine vermummte Gestalt zeigt ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick