Angeklagt: Mörder vor Gericht

Mord eines Basketballstars

Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 5vom 11.07.2024
43 Min.Folge vom 11.07.2024Ab 12

Am 18. Juli 2010 verschwindet der NBA-Star Lorenzen Wright spurlos. Das letzte Überlebenszeichen des Sportlers ist ein Notruf, auf dem elf Schüsse zu hören sind. Zehn Tage nach seinem Verschwinden, wird Lorenzens Leiche in einem Sumpf in Tennessee gefunden. Die Polizei versucht, seinen Mörder ausfindig zu machen, doch der Fall bleibt sieben Jahre lang ungelöst. Schließlich fällt der Verdacht auf seine Frau Sherra und deren Freund Billy Ray Turner ...

Kabel Eins Doku
