Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Angeklagt: Mörder vor Gericht

Das Geheimnis einer Mutter

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 8vom 18.07.2024
Das Geheimnis einer Mutter

Das Geheimnis einer MutterJetzt kostenlos streamen

Angeklagt: Mörder vor Gericht

Folge 8: Das Geheimnis einer Mutter

43 Min.Folge vom 18.07.2024Ab 12

1993 wird die Leiche eines neugeborenen Babys an einem Straßenrand gefunden. Die Polizei hat keinerlei Hinweise auf die Eltern des Jungen, weshalb der Fall 25 Jahre lang ungeklärt bleibt. Erst mithilfe moderner DNA-Technik ist es möglich, die Abstammung des Kindes genauer zu bestimmen und die Mutter ausfindig zu machen ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Angeklagt: Mörder vor Gericht
SAT.1 GOLD
Angeklagt: Mörder vor Gericht

Angeklagt: Mörder vor Gericht

Alle 4 Staffeln und Folgen