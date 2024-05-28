Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Angeklagt: Mörder vor Gericht

Mord in einer Winternacht

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 12vom 28.05.2024
Mord in einer Winternacht

Mord in einer WinternachtJetzt kostenlos streamen

Angeklagt: Mörder vor Gericht

Folge 12: Mord in einer Winternacht

43 Min.Folge vom 28.05.2024Ab 12

Die Leiche der 21-jährigen Reagan Tokes wird im Februar 2017 in einem Park in Ohio gefunden. Die junge Studentin wurde durch zwei Schüsse in den Kopf getötet. Bei den Ermittlungen stößt die Polizei schnell auf Brian Golsby, ein bekannter Sexualstraftäter, der erst kurz zuvor aus dem Gefängnis entlassen wurde ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Angeklagt: Mörder vor Gericht
SAT.1 GOLD
Angeklagt: Mörder vor Gericht

Angeklagt: Mörder vor Gericht

Alle 4 Staffeln und Folgen