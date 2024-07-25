Tod durch die WindschutzscheibeJetzt kostenlos streamen
Angeklagt: Mörder vor Gericht
Folge 9: Tod durch die Windschutzscheibe
43 Min.Folge vom 25.07.2024Ab 12
Bei einem kuriosen Unfall kommt Barbara Kendhammer ums Leben: Die zweifache Mutter wird von einer Metallstange tödlich verletzt, die sich durch die Windschutzscheibe ihres Autos bohrt. Ihr Mann Todd verständigt den Notruf, doch seine widersprüchlichen Angaben führen dazu, dass er selbst unter Verdacht gerät. Hat er seine Frau ermordet und den Unfall anschließend inszeniert?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick