Anna und die Liebe
Folge 24: Episode 24
23 Min.Folge vom 05.09.2015Ab 12
Anna versucht gemeinsam mit ihrer Schwester Katja, Susanne, die ein Gefühlschaos durchlebt, emotional aufzufangen. Anna kümmert sich auch um Paloma: Als sie mitten in einem Meeting mit Alexander und Jonas sitzt - dabei geht es um eine wichtige Entscheidung für einen Folgeauftrag - erreicht sie Palomas telefonischer Hilferuf. Sofort eilt sie zu ihr, wo beide eine böse Überraschung erwartet.
