Anna und die Liebe
Folge 30: Episode 30
24 Min.Folge vom 19.09.2015Ab 12
Jonas wird es immer klarer, dass er handeln muss, wenn er Anna noch für sich gewinnen will. Doch mit Anna alleine zu sprechen, gestaltet sich schwieriger als gedacht. Als er sich schließlich dazu durchringt, Alexander einzuweihen, Anna seine Gefühle zu gestehen, hat dieser seinerseits ein Geständnis zu machen: Alexander will Anna heiraten. Wie soll Jonas damit umgehen?
