Anna und die Liebe

Episode 33

SAT.1Staffel 2Folge 33vom 26.09.2015
Episode 33

Folge 33: Episode 33

23 Min.Folge vom 26.09.2015Ab 12

Das Wissen um Alexanders Heiratsantrag in Paris stürzt Anna in einen Strudel der Gefühle. Dazu kommt, dass Jonas weiter verschollen bleibt. Anna glaubt, auf der Straße Gerrit entdeckt zu haben, tut es aber als Hirngespinst ab. Doch dann gibt es verstörende Nachrichten über Jonas ... Während Katja mit ihrer Überforderung in der Goldelse kämpft, muss Lily um ihr Tanzausbildung in London bangen.

SAT.1
