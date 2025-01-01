Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 41

SAT.1Staffel 2Folge 41
Episode 41

Anna und die Liebe

Folge 41: Episode 41

23 Min.Ab 12

Nach dem Fehltritt mit Annett besinnt sich Alexander und fordert Klarheit von Anna. Bekennt sie sich nun endgültig zu ihm? Mias Ankunft in Berlin hatte so gut begonnen: Sie trifft ihren Traummann, findet ihre Cousine und freundet sich mit ihr an. Doch dann kommt alles anders ? Armin brilliert mit einer neuen Geschäftsidee. Kann er Katja und Susanne damit beeindrucken?

