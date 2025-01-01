Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 51

SAT.1Staffel 2Folge 51
24 Min.Ab 12

Erst verunsichert Jonas und Anna die Verbindung zwischen Annett und Alexander. Bis Anna in der Goldelse einen romantischen Moment zwischen beiden beobachtet. Verbinden die beiden wahre Gefühle oder doch nur ein intrigantes Spiel? Erst ergreift Mia vor David und seinen plumpen Annäherungsversuchen die Flucht, um dann erneut - mit der Bitte, Jojo zu helfen - auf ihn zuzugehen ...

SAT.1
