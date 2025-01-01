Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anna und die Liebe

Episode 54

SAT.1Staffel 2Folge 54
Episode 54

Episode 54Jetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 54: Episode 54

23 Min.Ab 12

Annett spielt weiterhin mit Alexanders Ahnungslosigkeit. Jetzt will sie ihn dazu bringen, in die Ausrüstung für ein Tonstudio zu investieren, die aus einem gescheiterten Projekt von ihr und David stammt. Alexander und Jonas geraten in einem Gespräch darüber heftig aneinander ... Anna und Jonas sind mitten in den Hochzeitsvorbereitungen, als Katja ihre coole Fassade nicht mehr aufrecht halten kann.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Anna und die Liebe
SAT.1
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

Alle 5 Staffeln und Folgen