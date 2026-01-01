Der Tod lauert auf der StraßeJetzt kostenlos streamen
Anwälte im Einsatz
Folge 122: Der Tod lauert auf der Straße
45 Min.Ab 12
André wird auf einer Landstraße angegriffen und ermordet. Seine Frau Steffi versteht nicht, was er um diese Uhrzeit am Tatort wollte. Zusammen mit Anwältin Barbara von Minckwitz tritt sie als Nebenklägerin im Mordfall auf und deckt dabei ein Geheimnis über ihren Mann auf, das alles verändert.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick