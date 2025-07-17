Anwälte im Einsatz
Folge 14: Ein schwerer Vorwurf
45 Min.Ab 12
Mareike Fiedler steht vor einem Rätsel: Obwohl die fürsorgliche Mutter genau auf die Ernährung achtet, ist ihre 13-jährige Tochter Lara übergewichtig. Da ihr Ex-Mann Jörn ihr die Schuld dafür gibt, entbrennt ein Kampf um das Sorgerecht. Rechtsanwältin Kathrin Ruttloff erkennt jedoch schnell, dass der Streit der Eltern nicht das einzige Problem für das Kind ist ...
