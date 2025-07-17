Anwälte im Einsatz
Folge 16: 1095 Tage Sehnsucht
45 Min.Ab 12
Als Andreas nach fast vier Jahren aus dem Gefängnis entlassen wird, gibt es für ihn nichts Wichtigeres, als seine beiden Kinder so schnell wie möglich in die Arme zu schließen. Doch seine Ex- Frau Katja verbietet dem liebevollen Vater den Umgang mit seinen Töchtern. Anwältin Helga Nachtigall muss beweisen, dass Andreas ein neuer Mensch ist - und das ist gar nicht so leicht. Denn ein alter Konkurrent stellt dem geläuterten Vater eine böse Falle.
