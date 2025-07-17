Anwälte im Einsatz
Folge 3: DICKE LUFT
45 Min.Ab 12
Beate Thümmel ist geschockt, als sie rabiat von ihrem Chef vor die Tür gesetzt wird, weil sie auf der Arbeit einen Ventilator benutzt. Wovon soll die 48-Jährige jetzt ihre Familie ernähren? Sie hofft, dass der Anwalt Giorgio Forliano ihr helfen kann, ihre Tätigkeit am Fließband wieder auszuüben. Aber das gestaltet sich schwieriger, als gedacht - bis der Jurist ein dunkles Geheimnis aufdeckt
