SAT.1Staffel 3Folge 42
Folge 42: Panik in der Pommesbude

45 Min.Ab 12

Marie Hesseler wurde in ihrer Pommesbude ausgeraubt, doch es gibt keine Einbruchspuren und nun unterstellt ihr die Versicherung einen Betrug und will nicht zahlen. Aber die alleinerziehende Mutter ist auf das fehlende Geld angewiesen. Sie setzt all ihre Hoffnung in Rechtsanwältin Barbara von Minckwitz. Auf der Suche nach Beweisen für Maries Unschuld stößt sie auf eine unglaubliche Spur?

SAT.1
