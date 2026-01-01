Anwälte im Einsatz
Folge 71: Der Sparfuchs
45 Min.Ab 12
Linda Siebenich ist mit ihrem Latein am Ende: Da ihr Mann Henning ihr und den zwei Kindern ständig das Haushaltsgeld kürzt, obwohl er sich selber Luxus gönnt, schaltet sie verzweifelt eine Anwältin ein. Eileen Minner kann den Anspruch ihrer Mandantin zwar gerichtlich durchsetzen, doch schon bald wird klar, dass hinter der Sparwut des Familienvaters ein dunkles Geheimnis steckt.
