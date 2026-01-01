Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anwälte im Einsatz

Staffel 3Folge 78
Folge 78: Hippies raus

45 Min.Ab 12

Marie und ihre 15-jährige Tochter Anne sind vor kurzem nach längerem Auslandsaufenthalt zurück nach Berlin gezogen. Anne freut sich auf ihre neue Schule - doch eine Clique von Jugendlichen macht ihr das Leben zur Hölle! Marie wendet sich an Rechtsanwalt Claus Pinkerneil, der ihr helfen soll, das Mobbing gegen ihre Tochter zu beenden. Dabei stößt der Anwalt auf eine unglaubliche Intrige ...

SAT.1
