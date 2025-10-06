Zum Inhalt springenBarrierefrei
Erdhaus, Amden SG und Haus Trancauna, Lumbrein GR

SAT.1Staffel 1Folge 1vom 06.10.2025
Folge 1: Erdhaus, Amden SG und Haus Trancauna, Lumbrein GR

26 Min.Folge vom 06.10.2025Ab 12

Unter einer Blumenwiese befindet sich das unkonventionelle Haus mit fließenden, offenen Räumen und einer Großzügigkeit in Amden SG. In Lumbrein GR sind Manon und Laurine begeistert von der Bauweise des Gebäudes, das die Berglandschaft in den Fokus stellt.

SAT.1
