Erdhaus, Amden SG und Haus Trancauna, Lumbrein GRJetzt kostenlos streamen
Architektour
Folge 1: Erdhaus, Amden SG und Haus Trancauna, Lumbrein GR
26 Min.Folge vom 06.10.2025Ab 12
Unter einer Blumenwiese befindet sich das unkonventionelle Haus mit fließenden, offenen Räumen und einer Großzügigkeit in Amden SG. In Lumbrein GR sind Manon und Laurine begeistert von der Bauweise des Gebäudes, das die Berglandschaft in den Fokus stellt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick