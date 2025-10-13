Casa Bianchi, Riva San Vitale TI und Gartenpavillon, Weinfelden TGJetzt kostenlos streamen
Architektour
Folge 2: Casa Bianchi, Riva San Vitale TI und Gartenpavillon, Weinfelden TG
26 Min.Folge vom 13.10.2025Ab 12
Die Casa Bianchi ist ein architektonisches Highlight. Es ist das erste Haus, das Stararchitekt Mario Botta nach seinem Studium gebaut hat. In Weinfelden erleben Architektin Manon und Architekturstudentin Laurine eine moderne Variante des "Stöckli" - einen Holzpavillon mitten im Garten, der die Bedürfnisse des Wohnens im Alter elegant und stylisch abdeckt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick