Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Architektour

Casa Bianchi, Riva San Vitale TI und Gartenpavillon, Weinfelden TG

SAT.1Staffel 1Folge 2vom 13.10.2025
Casa Bianchi, Riva San Vitale TI und Gartenpavillon, Weinfelden TG

Casa Bianchi, Riva San Vitale TI und Gartenpavillon, Weinfelden TGJetzt kostenlos streamen

Architektour

Folge 2: Casa Bianchi, Riva San Vitale TI und Gartenpavillon, Weinfelden TG

26 Min.Folge vom 13.10.2025Ab 12

Die Casa Bianchi ist ein architektonisches Highlight. Es ist das erste Haus, das Stararchitekt Mario Botta nach seinem Studium gebaut hat. In Weinfelden erleben Architektin Manon und Architekturstudentin Laurine eine moderne Variante des "Stöckli" - einen Holzpavillon mitten im Garten, der die Bedürfnisse des Wohnens im Alter elegant und stylisch abdeckt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Architektour
SAT.1
Architektour

Architektour

Alle 1 Staffeln und Folgen