Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Architektour

Villa Kolb, Wermatswil ZH und Einfamilienhaus, Binningen BS

SAT.1Staffel 1Folge 3vom 20.10.2025
Villa Kolb, Wermatswil ZH und Einfamilienhaus, Binningen BS

Villa Kolb, Wermatswil ZH und Einfamilienhaus, Binningen BSJetzt kostenlos streamen

Architektour

Folge 3: Villa Kolb, Wermatswil ZH und Einfamilienhaus, Binningen BS

27 Min.Folge vom 20.10.2025Ab 12

Ein kreisrunder Grundriss und das Gebäude ein vollflächig verglaster Zylinder: das Haus des Designers Otto Kolb inspiriert Architektin Manon und Architekturstudentin Laurine. In Binningen BS erwartet Manon und Laurine ein introvertierter Bau, der im Innern mit Offenheit und einem Highlight überrascht.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Architektour
SAT.1
Architektour

Architektour

Alle 1 Staffeln und Folgen