Architektour
Folge 3: Villa Kolb, Wermatswil ZH und Einfamilienhaus, Binningen BS
Folge vom 20.10.2025
Ein kreisrunder Grundriss und das Gebäude ein vollflächig verglaster Zylinder: das Haus des Designers Otto Kolb inspiriert Architektin Manon und Architekturstudentin Laurine. In Binningen BS erwartet Manon und Laurine ein introvertierter Bau, der im Innern mit Offenheit und einem Highlight überrascht.
