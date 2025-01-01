Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Überstürzte Geburt im Feinkostladen

SAT.1Staffel 2Folge 11
44 Min.Ab 12

In einem Blumenladen liegt eine hochschwangere Frau. Der Geburtsvorgang hat bereits begonnen! Ein Kleintransporter verliert seine Ladung. Mitten auf der Autobahn! Und: Eine Frau kommt mit Verdacht auf Darmverschluss in die Notaufnahme. Eine lebensgefährliche Diagnose ...

