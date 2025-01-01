Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 14: Der Mann im Baum
44 Min.Ab 12
Ein junger Mann hat sich in einer Baumkrone in einer Lichterkette verfangen und hängt nun kopfüber zehn Meter über dem Boden. Die Zeit drängt, denn er droht abzustürzen. Die Mitarbeiterin eines Fitness-Studios wird plötzlich ohnmächtig. Essstörung oder vorsätzliche Körperverletzung der Kollegen? Und: In einer Frauenarztpraxis finden die Rettungskräfte eine schwangere Frau mit starken Blutungen vor. Hat ihr der Arzt absichtlich falsche Medikamente gespritzt?
