Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 8: Tief gefallen
45 Min.Ab 12
Ein Mann liegt seit Stunden schwer verletzt unter einem eingestürzten Hochsitz. Die Zeit drängt, denn er spürt seine Beine kaum noch. Der Sohn einer Patchwork-Familie bricht seiner Stiefmutter die Nase und geht anschließend auf seine "Patchwork-Schwester" los. Und: Ein 4-jähriges Mädchen vergiftet sich und muss sofort behandelt werden. Der Verdacht fällt auf ein Putzmittel - oder war es der Schnaps vom Opa?
