Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Toastprobe

SAT.1Staffel 2Folge 5
Toastprobe

ToastprobeJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 5: Toastprobe

45 Min.Ab 12

In einem Mietshaus steigt Rauch aus einem Fenster auf. Ursache ist ein Schwelbrand in der Wohnung einer älteren Dame. Als die Tochter dazu kommt, eskaliert die Situation. Eine besorgte Bürgerin vermutet Kinderarbeit auf einer Baustelle. Die Beamten überprüfen das Gebäude und finden tatsächlich mehrere Minderjährige, die unerlaubt Kinderarbeit leisten. Und: Der Rettungsdienst muss einen nackten, verletzten Mann retten, der ziellos umherirrt und sein Gedächtnis verloren hat.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen