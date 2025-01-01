Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 5: Toastprobe
45 Min.Ab 12
In einem Mietshaus steigt Rauch aus einem Fenster auf. Ursache ist ein Schwelbrand in der Wohnung einer älteren Dame. Als die Tochter dazu kommt, eskaliert die Situation. Eine besorgte Bürgerin vermutet Kinderarbeit auf einer Baustelle. Die Beamten überprüfen das Gebäude und finden tatsächlich mehrere Minderjährige, die unerlaubt Kinderarbeit leisten. Und: Der Rettungsdienst muss einen nackten, verletzten Mann retten, der ziellos umherirrt und sein Gedächtnis verloren hat.
