Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 22: Die Rabenmutter
45 Min.Ab 12
Dramatischer Einsatz im Mehrfamilienhaus: Ein verängstigter Junge steht mit seinem kleinen Bruder auf dem Balkon. Aus der Wohnung steigt Rauch auf. Notruf aus dem Sonnenstudio: Eine junge Kundin klagt über schlimme Schmerzen, möchte aber nicht aus der Kabine kommen. Und: Eine obdachlose, ältere Dame hat einen akuten Arterienverschluss und muss operiert werden. Als der Arzt nach Angehörigen fragt, beginnt die Frau zu weinen.
