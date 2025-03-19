Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 26: Fehlkauf
45 Min.Folge vom 19.03.2025Ab 12
Unfall auf der Landstraße: Als die Polizisten eintreffen, entdecken sie eine Schwerverletzte in einem auf dem Dach liegenden Auto. - Überdosis: Ein Mann bringt seine Freundin in die Notaufnahme - alles deutet auf eine Überdosis hin. Dabei hat die junge Stewardess mit Drogen nichts am Hut. - Der Rettungsdienst wird zu einem Mehrfamilienhaus gerufen, in dem eine Rentnerin kollabiert ist. Da der Hausflur zu eng für einen Abtransport ist, muss eine andere Lösung gefunden werden!
