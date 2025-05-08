Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 30: Verklemmt
44 Min.Folge vom 08.05.2025Ab 12
Zwei Erwachsene werden in einer ungewöhnlichen Position in die Notaufnahme gebracht. Sie haben sich beim Liebesspiel in einer Therme ineinander verkeilt? - Ein verwirrter, nackter Fußgänger auf der Autobahn gibt der Polizei Rätsel auf - Und: Explosion in einer Imbissbude: Der Sohn des Inhabers wurde bei dem Unfall schwer verletz. Im Krankenhaus hagelt es Vorwürfe!
