Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 38: Verirrte Kugel
44 Min.Ab 12
Notruf: Ein Jogger liegt mit einer stark blutenden Verletzung auf einem Forstweg. Als die Rettungskräfte eintreffen, fallen Schüsse. - Eine junge Frau, die ein blaues Auge und Nasenbluten aufweist, wird zusammen mit ihrem Kind von ihren Nachbarn in die Notaufnahme gebracht. Hat ihr Mann sie so zugerichtet? - Und: Ein ungewöhnlicher Fall: Zwei Geschwister kleben in einer Wohnung aneinander, aus gutem Grund ...
