Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 88: Vom Regen in die Traufe
44 Min.Ab 12
Drama am Rheinufer: Ein Kinderwagen ist in den Rhein gerollt und ein Passant hinterher gesprungen um ihn wieder herauszuziehen. Doch nun ist er selbst in Seenot! Während die Feuerwehr alles für die Rettung des Mannes und des Babys tut, finden die Rettungskräfte die bewusstlose Mutter an Land. - Eine Frau liegt nach einer Schlägerei verletzt am Boden. Während der Behandlung ergreift der Täter die Flucht und klaut den Rettungswagen! Kann die Polizei ihn noch rechtzeitig stoppen?
