Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 99: Rein-Raus-Spiel
43 Min.Folge vom 14.05.2025Ab 12
Die Spezialisten werden zu einem jungen Paar gerufen, das einen mutmaßlichen Autounfall hatte. Doch beim Eintreffen stellen die Retter fest, dass es sich offenbar um einen Sexunfall handelt, bei dem sich der Mann so schwer verletzt hat, dass er sich nicht mehr bewegen kann. - Eine Spaziergängerin wurde von einem Auto angefahren und liegt schwer verletzt am Boden. Die Spezialisten kämpfen um ihr Leben, als sie auch noch ein schreiendes Baby entdecken.
